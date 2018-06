Madrid (dpa) - Die spanische Polizei hat auf der Ferieninsel Mallorca einen mutmaßlichen Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat festgenommen. Wie das Madrider Innenministerium mitteilte, soll der 26-Jährige in engem Kontakt zu IS-Anführern in Syrien gestanden haben. Von dem Marokkaner sei eine "eindeutige Bedrohung für die nationale Sicherheit" ausgegangen. Der Mann habe in Internetforen versucht, Terroristen für den IS anzuwerben. In einem engeren Kreis habe er auch dazu aufgerufen, Terroranschläge in Spanien und anderen europäischen Ländern zu verüben.

