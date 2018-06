New York (AFP) Bei einer Debatte im UN-Sicherheitsrat in New York ist es am Montag zum Eklat zwischen dem Vertreter Israels und seinem palästinensischen Kollegen gekommen. Der israelische UN-Botschafter Danny Danon forderte den Palästinenser Riyad Mansour auf, Angriffe von Palästinensern auf Israelis zu verurteilen. "Schande über Euch für die Glorifizierung des Terrorismus", rief Danon. Darauf entgegnete Mansour: "Schande über Euch für das Töten palästinensischer Kinder."

