Washington (AFP) In Kamerun ist ein Junge von einem Auto aus einem US-Diplomatenkonvoi überfahren worden und ums Leben gekommen. Der Konvoi war am Montag mit der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Samantha Power, unterwegs in dem zentralafrikanischen Land, als eines der Fahrzeuge den Jungen überfuhr, wie das US-Außenministerium am Dienstag mitteilte. Außenamtssprecher John Kirby bestätigte damit entsprechende Medienberichte.

