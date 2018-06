New York (AFP) Für ihre Recherche zu den desaströsen Zuständen in psychiatrischen Anstalten in Florida werden Lokaljournalisten aus dem US-Bundesstaat in diesem Jahr mit dem renommierten Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Wie das Preiskomitee am Montag in New York mitteilte, gewannen drei Reporter der "Tampa Bay Times" und der "Sarasota Herald Tribune" zusammen den Preis in der Kategorie investigativer Journalismus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.