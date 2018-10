Sydney (dpa) – Australiens Regierungschef Malcolm Turnbull hat für den 2. Juli Neuwahlen angekündigt. Seine Regierung werde am 3. Mai den Haushalt vorstellen und den Generalgouverneur anschließend bitten, das Parlament aufzulösen, sagte der konservative Amtsinhaber im Parlament in Canberra. Auslöser war eine Abstimmungsniederlage des Regierungslagers am Vorabend im Senat. Turnbull ist erst seit sieben Monaten im Amt. Er hatte den umstrittenen Regierungschef Tony Abbott in einer parteiinternen Revolte gestürzt. Er stand zunächst bei Wählern hoch im Kurs. In den Umfragen ist er aber abgestürzt.

