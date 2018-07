Berlin (AFP) Die Grünen-Fraktion im Bundestag beklagt Mängel bei der Kennzeichnung von Holzprodukten. In einer Stichprobe mit 21 Produkten vom Vogelhäuschen bis zum Make-up-Pinsel habe es in zehn Fällen "große Fragezeichen" in Bezug auf die Legalität gegeben, heißt es in einer Analyse der Fraktion, die am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP vorlag. "Verbraucher müssen derzeit davon ausgehen, dass sie unwissentlich Produkte aus Regenwaldzerstörung kaufen" kritisierte die naturschutzpolitische Sprecherin Steffi Lemke.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.