Düsseldorf (AFP) Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Düsseldorf hat ein 25-jähriger Mann nach Angaben der Ermittler am Mittwoch auf Polizisten geschossen. Als ein Beamter das Feuer erwiderte, wurde der 25-Jährige von einer Kugel getroffen. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.

