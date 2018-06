Landau in der Pfalz (AFP) Mit Zündeleien auf dem Balkon hat ein Mann in der Pfalz die Nachbarschaft gegen sich aufgebracht. Wie die Polizei in Landau am Mittwoch mitteilte, wurde sie am Vorabend verständigt, dass ein Anwohner Papier verbrenne. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass ein 27-Jähriger "im Rahmen seiner Religionsausübung eine Räucherzeremonie auf dem Balkon durchführte".

