Mainz (AFP) Am Flughafen Köln-Bonn ist es einem ZDF-Bericht zufolge zu einer schweren Sicherheitspanne gekommen: Auf der Website des Flughafens war seit November 2015 der gesamte, als vertraulich eingestufte Notfallplan des Airports öffentlich zugänglich. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hatte den Flughafen Köln-Bonn vor einigen Monaten als mögliches Anschlagsziel in Deutschland genannt.

