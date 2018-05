Paris (AFP) Die weltweite Stahlproduktion ist in den ersten drei Monaten des Jahres zurückgegangen - auch in China. Wie der Weltstahlverband am Mittwoch in Paris mitteilte, wurden zwischen Januar und März weltweit 385,7 Millionen Tonnen Stahl produziert und damit 3,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Produktion in China, dem weltgrößten Hersteller und Konsumenten von Stahl, fiel demnach um 3,2 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.