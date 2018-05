Los Angeles (dpa) - Kurz vor dem Kinostart von "Die Unfassbaren 2" unter der Regie von Jon M. Chu (36, "G.I. Joe – Die Abrechnung") soll bereits der dritte Teil in der Planung sein. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, will das Studio Lionsgate den kalifornischen Regisseur auch für "Now You See Me 3" verpflichten.

Den Original-Thriller von 2013 um eine Gruppe kriminelle Zauberer, die clevere Raubzüge begehen, hatte der Franzose Louis Leterrier ("Kampf der Titanen") inszeniert. Chu holte nun für den zweiten Teil das bewährte Team um Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco und Mark Ruffalo vor die Kamera. Der US-Start ist im Juni, der deutsche Kinostart im August. Über die Besetzung für die nächste Folge wurde noch nichts bekannt.