Paris (AFP) Die französische Regierung will den Ausnahmezustand wegen der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft um zwei Monate verlängern. Das kündigte Premierminister Manuel Valls am Mittwoch an. Der Ausnahmezustand, der seit den Pariser Anschlägen vom 13. November gilt, wäre eigentlich Ende Mai ausgelaufen.

