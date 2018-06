Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Wladlen Jurtschenko per Option um zwei weitere Jahre verlängert. Der 22-Jährige ist Kapitän der ukrainischen U21-Nationalmannschaft. Der Kontrakt wäre am Saisonende ausgelaufen.

"Wlad hat in den vergangenen Monaten einen großen Schritt gemacht", sagte Sportchef Rudi Völler, "seine jüngsten Einsätze in der Bundesliga waren sehr überzeugend." Jurtschenko ergänzte: "Ich habe das Gefühl, hier in Leverkusen richtig angekommen zu sein."