Mönchengladbach (SID) - Abwehrspieler Martin Stranzl von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbachs bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Der Österreich zog sich am Mittwoch im Training eine Knochenhautreizung am Schambein zu und fällt für das Heimspiel am Sonntag gegen 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr/Sky) aus.

Der 35 Jahre alte Stranzl hatte erst am vergangenen Freitag in Hannover (0:2) erstmals seit dem vierten Spieltag in Gladbachs Startelf gestanden. Nach der Saison beendet der Routinier seine Karriere.