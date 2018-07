Frankfurt/Main (SID) - 353 Tage nach seiner schweren Knieverletzung ist der Kolumbianer Elkin Soto in das Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 zurückgekehrt. "Ich bin glücklich und total froh. Ich war ein bisschen aufgeregt, aber das ist ja normal", sagte Soto.

Der 35-Jährige, der am 3. Mai 2015 gegen den Hamburger SV einen Komplettschaden im Knie erlitten hatte, will noch in dieser Saison ein Punktspiel bestreiten."Es ist mein Ziel, zumindest noch ein paar Minuten zu spielen", sagte Soto am Mittwoch.

Eigentlich hatte er geplant, im vergangenen Sommer mit seiner Familie in die Heimat zurückzukehren. Aufgrund der Verletzung entschied er sich jedoch, seinen Vertrag bei den Rheinhessen und die Bundesliga-Karriere noch um ein Jahr zu verlängern.