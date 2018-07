München (SID) - Arturo Vidal spazierte mit einem Lächeln durch die Interview-Zone, beantwortete artig ein paar Fragen zu Atlético Madrid und zum FC Bayern - doch über seine Schwalbe verlor der Chilene kein Wort. Eine Entschuldigung in Richtung Werder wäre dabei durchaus angebracht gewesen, zu eindeutig war das Vergehen von Vidal.

Der Bremer Janek Sternberg war im Strafraum klar ersichtlich an Vidal vorbeigegrätscht, der Münchner hob dennoch theatralisch ab - und Schiedsrichter Tobias Stieler (Hamburg) fiel auf die Flugshow des 28-Jährigen herein. Thomas Müller verwandelte den Foulelfmeter zum entscheidenden 2:0 für die Münchner in der 71. Minute eiskalt.

Hatte es in den letzten Wochen viel Lob für Vidal gegeben, dessen Spiel laut Bayern-Sportvorstand Matthias Sammer "etwas Irrationales" habe, so musste er sich diesmal einige Kritik gefallen lassen. "Natürlich war es eine Schwalbe. Wenn das bei uns passiert, stehe ich hier und spreche in einer anderen Tonart", sagte Müller in der ARD und fügte hinzu: "Es war nah dran an einem Foul, aber es war keins."

Auch für Bayern-Coach Pep Guardiola war es "kein Elfmeter. Es tut mir leid", sagte er in der Pressekonferenz zu seinem Bremer Kollegen Viktor Skripnik. So wolle er eigentlich keine Spiele gewinnen. Vidal hat allerdings keine nachträgliche Bestrafung durch das DFB-Sportgericht zu befürchten.

Immerhin gingen die Bremer einigermaßen entspannt mit der Szene um. Die Situation sei für den Schiedsrichter "sicher nicht einfach zu sehen gewesen", sagte Manager Thomas Eichin.

So feierten die Bayern ihren 21. Einzug ins Pokal-Finale. "Berlin, wir können es kaum erwarten!!! Mia san Mia", twitterte Vidal am Mittwoch. Und seine Schwalbe? Kein Kommentar.