Glasgow (SID) - Teammanager Ronny Deila verlässt den schottischen Fußballmeister Celtic Glasgow zum Saisonende. Dies gab der Klub am Mittwoch bekannt. Der 40-jährige Norweger hatte Celtic in der vergangenen Saison zum Double aus Meisterschaft und Pokal geführt, derzeit liegt das Team in der Premiership mit acht Punkten Vorsprung an der Spitze.

"Es war ein Privileg, Manager eines so wundervollen Fußballklubs wie Celtic zu sein. Ich habe meine Zeit hier sehr genossen", sagte Deila: "Es ist wichtig, dass der Klub an erster Stelle steht und der Fokus nicht mir gilt." Der Trainer war schon vor dem Aus im schottischen FA-Cup gegen den derzeit zweitklassigen Erzrivalen Glasgow Rangers am Sonntag öffentlich in die Kritik geraten.