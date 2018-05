Skopje (AFP) In Skopje haben Dienstagabend erneut tausende Menschen für einen Rücktritt des mazedonischen Staatschefs Gjorge Ivanov und eine Verschiebung der vorgezogenen Parlamentswahl demonstriert. Sie hielten Plakate mit Aufschriften wie "Keine Gerechtigkeit, kein Frieden" oder "Tritt zurück, Ivanov" hoch. Auch in anderen Städten Mazedoniens fanden Demonstrationen statt. Es war der achte Tag in Folge mit Protesten gegen Ivanov.

