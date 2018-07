Oslo (AFP) Die Klage des norwegischen Attentäters Anders Behring Breivik gegen den Staat wegen seiner harten Haftbedingungen hat Erfolg gehabt. Ein Gericht in Oslo urteilte am Mittwoch, Breiviks Einzelhaft sei "unmenschlich". Der Rechtsextremist Breivik hatte im Juli 2011 bei Anschlägen in Oslo und auf der Insel Utöya 77 Menschen getötet.

