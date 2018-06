Kasan (SID) - Die deutschen Judoka proben knapp vier Monate vor Olympia den Ernstfall: Bei der EM im russischen Kasan geht es für die DJB-Asse von Donnerstag bis Sonntag nicht nur um Titel und Medaillen, sondern vor allem um einen Härtetest für den großen Showdown am Zuckerhut. Für Topleute wie den London-Dritten Dimitri Peters steht in Tatarstan sogar noch das Rio-Ticket auf dem Spiel.

"In diesem Jahr haben die Europameisterschaften nicht ganz so großen Wert, da steht Olympia klar im Vordergrund", sagte DJB-Präsident Peter Frese dem SID: "Aber wenn wir Medaillen gewinnen können, dann nehmen wir die auch mit." Das Traumergebnis bei der EM 2015 in Baku (zehn Medaillen) muss nicht unbedingt ein Maßstab sein.

Interessanter ist der Kampf um die Olympia-Fahrkarten (maximal eine pro Gewichtsklasse) im deutschen Team. Den größten Härtefall gibt es wohl in der Klasse bis 100 kg, wo im Weltranglistensechsten Peters (Hannover) und in Vizeweltmeister Karl-Richard Frey (Leverkusen) einer von zwei potenziellen Medaillenanwärtern für Rio zuhause bleiben muss.

"Das wird eine ganz schwierige Entscheidung", sagt Frese. Peters ist in Kasan am Start und kann Punkte wie Renommee sammeln. Der Weltranglistendritte Frey bekam von Bundestrainer Detlef Ultsch "aus einsatztechnischen Gründen" eine Ruhepause verordnet, greift beim Grand Slam in Baku (6. bis 8. Mai) wieder ins Geschehen ein.

Abgerechnet wird in allen Gewichtsklassen nach dem Masters im mexikanischen Guadalajara (27. bis 29. Mai). Eng geht es im deutschen Team im Kampf um Rio-Tickets auch noch zwischen der früheren Weltranglistenersten Miryam Roper (Leverkusen) und Viola Wächter (Schweitenkirchen/beide 57 kg), zwischen Sven Maresch (Berlin) und Alexander Wierczerzak (Wiesbaden/81 kg) sowie Marc Odenthal (Mönchengladbach) und Aaron Hildebrand (Duisburg/90 kg) zu.