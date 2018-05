Karachi (AFP) Bei Angriffen auf Impfteams in Pakistan sind sieben Polizisten getötet worden. Acht Angreifer hätten am Mittwoch in der südlichen Hafenstadt Karachi von Motorrädern aus bei zwei Attacken auf die Sicherheitsleute geschossen, sagte ein Polizeisprecher. Die von den Polizisten beschützten Mitarbeiter des Impfteams, die seit Montag gegen Kinderlähmung impften, seien unverletzt geblieben.

