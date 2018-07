Warschau (AFP) Ärzte in Polen haben eine hirntote Schwangere 55 Tage am Leben gehalten, um ihr Baby zu retten. Der kleine Junge wurde im Januar in Breslau geboren, doch erst am Dienstag verkündete die verantwortliche Ärztin vom Universitätskrankenhaus in Breslau die Rettung des Babys. Die lebenserhaltenden Maßnahmen für die Mutter wurden dagegen nach der Geburt eingestellt.

