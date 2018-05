Stockholm (AFP) In Schweden hat sich ein Mitglied der Grünen nach heftiger innerparteilicher Kritik am Mittwoch aus der Politik zurückgezogen, nachdem er am Vortag wegen seines muslimischen Glaubens einer TV-Journalistin den Handschlag verweigert hatte. Der 30-jährige Yasri Khan hatte bei einem Interview des Fernsehsender TV4 stattdessen seine Hand aufs Herz gelegt.

