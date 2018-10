Beirut (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat nach Angaben von Aktivisten einen Stadtteil der teils von der syrischen Regierung gehaltenen Stadt Deir Essor unter ihre Kontrolle gebracht. Seit Dienstagabend sei das Viertel al-Sinaa in den Händen des IS, von dort aus setze die Miliz ihren Vormarsch auf den von der Armee kontrollierten Flughafen fort, berichtete die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch.

