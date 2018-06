Istanbul (AFP) Wegen des Missbrauchs von Minderjährigen ist ein Lehrer in der Türkei zu mehr als 500 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht im anatolischen Karaman befand den 54-Jährigen am Mittwoch für schuldig, zehn Jungen im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren sexuell missbraucht zu haben, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Die Vorfälle ereigneten sich in Gästehäusern einer muslimischen Stiftung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.