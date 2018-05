Berlin (AFP) Die deutsche Wirtschaft wächst nach Einschätzung der Bundesregierung in diesem Jahr um voraussichtlich 1,7 Prozent. Für 2017 wird mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,5 Prozent gerechnet, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Frühjahrsprojektion hervorgeht. Die Bundesregierung hält damit an ihren im Januar vorgelegten Prognosen für die Jahre 2016 und 2017 fest.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.