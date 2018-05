Oslo (AFP) Der norwegische Attentäter Anders Behring Breivik hat mit seiner Klage gegen den Staat wegen seiner harten Haftbedingungen Erfolg gehabt. Das Gericht in Oslo folgte in seinem am Mittwoch ergangenen Urteil Breiviks Argumentation, wonach seine Einzelhaft "unmenschlich" sei: "Das Gericht ist zu dem Schluss gekommen, dass die Haftbedingungen eine unmenschliche Behandlung darstellen", heißt es in dem Urteil.

