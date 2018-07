Brüssel (AFP) Erstmals seit fast zwei Jahren haben die Nato und Russland wieder direkte Gespräche geführt. Im Nato-Russland-Rat berieten die Botschafter beider Seiten am Mittwoch im Brüsseler Hauptquartier der Allianz fast vier Stunden und damit doppelt so lang wie erwartet. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach nach dem Treffen von einer "offenen und ernsten Diskussion". "Gerade in Krisenzeiten" sei Dialog wichtig.

