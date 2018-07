Berlin (AFP) Der Hannover-Besuch von US-Präsident Barack Obama wird für ein Spitzentreffen mit mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs genutzt werden. An den Gesprächen im Schloss Herrenhausen am kommenden Montag werden neben Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch Frankreichs Staatschef François Hollande, der britische Premierminister David Cameron und der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi teilnehmen, wie Vize-Regierungssprecherin Christiane Wirtz am Mittwoch in Berlin sagte. Themen seien "die vielen Fragen der internationelen Politik".

