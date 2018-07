Kiew (AFP) Bei einem Mörserangriff auf ein von Regierungstruppen kontrolliertes Dorf in der Ostukraine sind nach Militärangaben drei ukrainische Soldaten getötet worden. Ziel sei das Dorf Majorsk 35 Kilometer nördlich der Rebellenhochburg Donezk gewesen, sagte Militärsprecher Andrij Lysenko am Mittwoch. Es handelte sich um den tödlichsten Vorfall in der Krisenregion seit fast zwei Monaten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.