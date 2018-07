Sabadani (AFP) In Syrien hat die UNO am Mittwoch damit begonnen, Verletzte und Kranke aus belagerten Städten herauszuholen. Ein AFP-Reporter berichtete, ein erster Bus mit zuvor ärztlich untersuchten 25 Zivilisten habe am Nachmittag die von Aufständischen kontrollierte und von Regierungssoldaten belagerte Stadt Sabadani westlich der Hauptstadt Damaskus verlassen. Aus Armeekreisen verlautete, dass weitere 225 Menschen aus Sabadanis ebenfalls von Rebellen eingenommener Nachbarstadt Madaja gebracht werden sollten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.