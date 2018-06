Washington (AFP) Aus eingefrorenen iranischen Guthaben in den USA soll ein Milliardenbetrag an Opfer und Hinterbliebene eines Terroranschlags 1983 im Libanon fließen. Das entschied am Mittwoch das Oberste US-Gericht in Washington, das damit eine Klage der iranischen Regierung abwies.

