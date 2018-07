Riad (AFP) In angespannter Stimmung wegen des Iran-Abkommens und des Syrien-Konflikts hat US-Präsident Barack Obama Saudi-Arabien besucht. König Salman empfing Obama am Mittwoch zu Gesprächen im Palast und erklärte sich "sehr glücklich" über die zweitägige Visite. Obama will die Spannungen mit dem historischen Verbündeten abbauen, für eine Verstärkung des Kampfes gegen Dschihadisten werben sowie über die Bemühungen zur Beendigung der Konflikte in Syrien und im Jemen reden.

