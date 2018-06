Washington (AFP) Im Skandal um verseuchtes Trinkwasser in der US-Stadt Flint haben die Behörden die ersten Strafanzeigen gegen die verantwortlichen Beamten eingereicht. Der Generalstaatsanwalt des Bundesstaats Michigan, Bill Schuette, legte den drei Beschuldigten in den am Mittwoch eingereichten Anzeigen die bewusste Verschleierung von Informationen zur Bleibelastung im Leitungswasser von Flint zur Last. Bei einer Verurteilung droht den Beschuldigten eine Strafe von maximal fünf Jahren Haft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.