Lausanne (SID) - Der Eisschnelllauf-Weltcup wird auch im vorolympischen Winter Station in Deutschland machen. Wie der Weltverband ISU am Mittwoch mitteilte, findet vom 27. bis 29. Januar 2017 im Berliner Sportforum Hohenschönhausen der vorletzte Saison-Weltcup statt. Zum Auftakt (11. bis 13. November) reisen die Kufencracks nach Changchun/China, das Weltcup-Finale (10. bis 12. März) findet im russischen Tscheljabinsk statt. Die schnellen Hochland-Bahnen in den USA und Kanada stehen in der Saison 2016/17 nicht im Kalender.

Die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) ist derweil auch im Shorttrack erneut Weltcup-Ausrichter, vom 3. bis 5. Februar 2017 empfängt Dresden die Shorttrack-Elite.