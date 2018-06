Zagreb (SID) - Der frühere kroatische Gesamtweltcupsieger Ivica Kostelic kehrt noch einmal in den alpinen Ski-Weltcup zurück. Der von zahlreichen Knieverletzungen geplagte 36-Jährige will mindestens bis zum Heimweltcup im Januar in Zagreb auf die Piste gehen. "Es ist mein großer Wunsch, noch einmal vor heimischem Publikum in Zagreb anzutreten. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, zumindest bis Januar weiterzumachen", schrieb Kostelic bei Facebook.

Ob der Slalom-Weltmeister von 2013 und viermalige olympische Sibermedaillengewinner seine Karriere auch danach fortsetzt, hänge von den Resultaten im kommenden Winter sowie von seinem Gesundheitszustand ab. Besonders sein rechtes Knie bereitet Kostelic Probleme, insgesamt musste er über ein Dutzend Eingriffe an beiden Knien über sich ergehen lassen.