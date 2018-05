Wolfsburg (dpa) - Der VW-Großaktionär Niedersachsen hat erleichtert auf erste Weichenstellungen in den USA für eine Lösung im Abgas-Skandal reagiert. "Die heutigen Grundsatzvereinbarungen in Kalifornien sind ein wichtiger und guter Schritt in die richtige Richtung. Wir sind froh und erleichtert über die positiven Signale aus den USA", sagte Wirtschaftsminister und VW-Aufsichtsrat Olaf Lies. Der zuständige US-Richter Charles Breyer hatte zuvor Grundzüge einer Einigung zwischen dem Autobauer und US-Klägern gebilligt. Details müssen jedoch noch ausgehandelt werden.

