Peking (AFP) Chinas Staatspräsident Xi Jinping hat offenbar einen neuen offiziellen Posten: Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua sowie der Sender CCTV betitelten den Präsidenten in mehreren Beiträgen als "Oberbefehlshaber" des neu gebildeten Kommandozentrums unter Beteiligung aller Streitkräfte. Xi hatte das Kommandozentrum am Mittwoch besucht, anschließend erhielt er in den Medienberichten erstmals diese Bezeichnung.

