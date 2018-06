Berlin (AFP) Bei dem schweren Erdbeben in Ecuador ist auch eine Deutsche getötet worden. "Wir müssen leider bestätigen, dass eine deutsche Staatsangehörige bei dem Erdbeben in Ecuador ums Leben gekommen ist", teilte das Auswärtige Amt am Donnerstag mit. Die deutsche Botschaft in Quito sei mit dem Fall befasst und stehe in engem Kontakt mit den Angehörigen und den örtlichen Behörden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.