München (AFP) Deutschlands ranghöchste Bundeswehrsoldatin geht in Pension: Erika Franke wird am 12. Mai das Kommando der Sanitätsakademie der Bundeswehr abgeben und mit 61 Jahren in den Ruhestand versetzt, wie die Sanitätsakademie der Bundeswehr am Donnerstag in München mitteilte. Franke steht seit drei Jahren an der Spitze der Sanitätsakademie.

