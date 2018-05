Luxemburg (AFP) Die EU plant eine Vereinbarung zur Verteilung von syrischen Flüchtlingen aus der Türkei für die kommenden vier Monate. Beim EU-Innenministertreffen am Donnerstag in Luxemburg soll dazu ein Beschluss auf Vorschlag der niederländischen Ratspräsidentschaft gefasst werden, wie EU-Diplomaten sagten. Demnach sollen im Rahmen des EU-Pakts mit der Türkei monatlich rund 1100 syrische Flüchtlinge in der EU aufgenommen werden, davon hundert von Deutschland.

