Essen (AFP) Die Explosion in einem Tempel der Religionsgemeinschaft der Sikh in Essen am vergangenen Samstagabend war nach Angaben der Polizei ein Terrorakt. "Wir müssen von einem Terrorakt ausgehen, von religiös eingefärbtem Terror der islamistischen Szene", erklärte der Essener Polizeipräsident Frank Richter am Donnerstag zur Festnahme von zwei 16 Jahre alten Tatverdächtigen. Eine direkte Zugehörigkeit der Jugendlichen zu einer bestimmten Gruppierung könne jedoch derzeit noch nicht festgelegt werden.

