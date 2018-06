Kuwait-Stadt (AFP) Die ursprünglich bereits für Montag angekündigten Friedensgespräche für Jemen sind am Donnerstag angelaufen. Die Gespräche finden unter der Schirmherrschaft des UN-Sondergesandten Ismael Ould Sheikh Ahmed in Kuwait statt. "Heute gibt es zwei Möglichkeiten - eine Nation in Sicherheit, die ein ehrenwertes Leben gewährleistet, oder eine Nation in Trümmern", sagte der Sondergesandte.

