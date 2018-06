Karlsruhe (AFP) Der Generalbundesanwalt hat Anklage gegen einen 32-jährigen Deutschen erhoben, der sich in Syrien der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben soll. Wie die Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte, wurde der Angeklagte Ali R. nach seiner Rückkehr im November des vergangenen Jahres auf dem Münchener Flughafen festgenommen. Seither befindet er sich demnach in Untersuchungshaft.

