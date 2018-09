Jena (AFP) Nach den Ausschreitungen bei einem Aufmarsch der fremdenfeindlichen Thügida-Bewegung in Jena hat Oberbürgermeister Albrecht Schröter (SPD) eine Verfassungsänderung gefordert. Es sei ein Unding, dass Rechtsextreme in Deutschland am Jahrestag des Geburtstags von Adolf Hitler mit Fackeln durch die Straßen laufen könnten, sagte Schröter am Donnerstag dem MDR Thüringen.

