Berlin (AFP) Zehntausende Demonstranten werden am Samstag zur Kundgebung gegen das umstrittene Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA erwartet. Zum Organisationsbündnis gehören zahlreiche große Umwelt-, Verbraucherschutz- und Sozialverbände sowie Gewerkschaften und kirchliche Organisationen. Am Sonntag kommt US-Präsident Barack Obama nach Hannover - er dagegen will für das Abkommen werben.

