Berlin (AFP) Die SPD will nach mehrjähriger Vakanz den Posten des Bundesgeschäftführers wieder besetzen. Generalsekretärin Katarina Barley werde dem Parteivorstand am kommenden Montag dazu einen Vorschlag unterbreiten, wie die SPD am Donnerstag mitteilte.

