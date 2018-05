München (AFP) Im Deutsche-Bank-Prozess gegen den Ko-Chef des Konzerns, Jürgen Fitschen, und vier mitangeklagte ehemalige Top-Manager fällt voraussichtlich am Montag das Urteil. Das Oberlandesgericht (OLG) München wies am Donnerstag eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft, die den Fortgang des Prozesses zunächst verzögert hatte, als unbegründet zurück. Nun sei am Montag mit dem Urteil zu rechnen, teilte das OLG mit.

