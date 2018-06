Essen (AFP) Nach der Explosion in einem Tempel der Religionsgemeinschaft der Sikh in Essen hat die Polizei zwei dringend Tatverdächtige festgenommen. Die möglichen Täter wurden in der Nacht zum Donnerstag in Gelsenkirchen und Essen dingfest gemacht, wie die Polizei mitteilte. Nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos hatte die Polizei demnach Hinweise auf die beiden gesuchten Verdächtigen erhalten, die letztlich zu deren Festnahme führten.

