Cergy-Pontoise (AFP) Die nach den Anschlägen von Paris auf manchen Schulhöfen eingerichteten Raucherecken sind nach Auffassung eines Gerichts illegal. Das Verwaltungsgericht der Pariser Vorstadt Cergy-Pontoise gab am Donnerstag einem Eilantrag von Anti-Tabak-Gruppen gegen die Lockerung des Rauchverbots auf Schulhöfen statt. Mit der Ausnahmegenehmigung will die französische Regierung verhindern, dass Gymnasiasten sich zum Rauchen vor Schulgebäuden versammeln und so ein mögliches Anschlagsziel abgeben.

